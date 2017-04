IDŐJÁRÁS: Esernyő nélkül senki se induljon útnak!

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán többnyire borult lesz az égbolt, helyenként kiadós esőre lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 7 Celsius-fok között alakul. Gyenge, 20 km/órás légmozgás várható.

PÉNTEK:

Napközben továbbra is felhős, borús időre lehet számítani, több helyen várható zápor, kiadós esőzés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 Celsius-fok között alakul, Közép-Szlovákia déli részén azonban akár 21 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Továbbra is marad a gyenge, 5-25 km/óra sebességű légmozgás.

SHMÚ/para