IDŐJÁRÁS: Eső, szél, viharok - nem lesz túl kellemes

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán többnyire borult lesz az égbolt, helyenként esőre, záporokra lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 4 Celsius-fok között alakul. 5-25 km/órás délnyugati szél várható.

CSÜTÖRTÖK:

Napközben is főként a felhőké lesz a főszerep, több helyen lehet számítani esőre, záporokra, elszórtan viharok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 Celsius-fok között alakul. A szél sebessége 15-35 km/órára erősödik, a széllökések ereje azonban elérheti akár az 55 km/órát is.

SHMÚ/para