IDŐJÁRÁS: Felhős, szeles, de enyhe idővel búcsúzik március első hete

ÉJSZAKA: Felhős lesz az égbolt, helyenként kevés esőre is lehet majd számítani, a magasabban fekvő területeken akár havazhat is. A legmagasabb éjszakai hőmérséklet 7 és 2, Nyugat-Szlovákia déli részén 9 fokot is mutathatnak a hőmérők. A déli szék 20 – 35 km/óra erősségű lesz, ami helyenként elérheti a 65 km/órát is. Közép-és Kelet-Szlovákia déli részén gyenge lesz a légmozgás, a hegyekben azonban viharos szél fog fújni.

VASÁRNAP: A felhők eltakarják a napot, majd fokozatosan beborul az ég és helyenként eső is eshet. Azonban délelőtt csak elvétve lehet számítani csapadékra. A hegyekben havazásra várható. Nem lesz hideg, a hőmérséklet 11 és 16 fok körül alakul, a hegyekben 3 fok lesz. Marad a déli szél (15 – 30 km/óra), ami helyenként 60 km/óra erősségű is lehet.

shmu.sk/para