IDŐJÁRÁS: Gomolyfelhős, szeles idő vár ránk

ÉJSZAKA: Sok helyen túlnyomóan felhős lesz az ég, helyenként azonban csökkenhet a felhőzet. Elvétve, főleg északon lehet számítani kevés csapadékra, 700 méteres magasságban fekvő területeken hóesés is lehet. Az ország egyes részein köd is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és -4, Dél-Szlovákiában 3 fok körül alakul. Északi szél fog fújni (5 – 25 km/óra), Nyugat-Szlovákia és Kelet-Szlovákia déli részén a szélerősség elérheti a 30 km/órát, a légmozgás helyenként 50 km/órára is felerősödhet. Besztercebánya megyében gyenge szél fog fújni.

SZERDA: Napközben felhős időre lehet majd számítani, nyugaton azonban idővel egyre kevesebb felhő lesz égen. Északon és keleten helyenként csapadék is várható, 1 100 méteres magasságban havazhat. A hőmérők higanyszálai 8 és 13 fok körüli hőmérsékletre kúszhatnak fel, Kiszuca és Liptó környékén 6 fok, 1 500 méteres magasságban -1 fok várható. Marad továbbra is az északi szél (10 – 30 km/óra), délkeleten valamivel erősebb is lehet (45 km/óra), sőt helyenként 60 km/óra erősségű szél is fújhat. Besztercebánya megyében marad az enyhén szeles időjárás.

shmu.sk/para