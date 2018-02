IDŐJÁRÁS: A havazást fokozatosan felváltja az eső

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán többnyire borult lesz az égbolt, több helyen várható eső, havazás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és -3 Celsius-fok között alakul. Gyenge, 20 km/órás keleti szél várható.

CSÜTÖRTÖK:

Napközben is marad a borús időjárás, továbbra is több helyen várható eső, havas eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 5 Celsius-fok között alakul. 10-30 km/órás északi szél várható, a széllökések ereje azonban helyenként elérheti akár az 50 km/órát is.

SHMÚ/para