IDŐJÁRÁS: Kellemes hőmérséklet északi széllel megspékelve

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, hajnalban ködre is lehet majd számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és -4, délnyugaton 3 fok körül alakul. Északi szél fog fújni (20 km/óra), a hegyekben a légmozgás viharossá fokozódik.

CSÜTÖRTÖK: A napot gyakran eltakarnják a felhők, északon és keleten megnövekszik a felhőzet. Elvétve lehet számítani majd csapadékra, 1000 méteres magasságban inkább havazás lesz a jellemző. Igazán kellemes idő lesz, 10 és 15 fok körüli hőmérséklettel, Árva és Kiszuca környékén és északkeleten 6 és 10 fok körüli hőmérséklet várható. A hegyekben -1 fokot mérhetnek. Az északi szél erőssége helyenként elérheti a 10 – 30, de egyes helyeken az 55 km/órát is. Eperjes megyében a szél ereje 70 km/órás is lehet, a hegyekben továbbra is marad a viharos idő.

shmu.sk/para