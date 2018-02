IDŐJÁRÁS: Kemény fagy jöhet az éjszaka

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán változóan felhős lesz az égbolt, elszórtan havazásra lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7 Celsius-fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás.

HÉTFŐ:

Napközben is marad a változékony idő, elszórtan elkezdhet havazni is. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és 4 Celsius-fok között alakul. Továbbra is marad a gyenge légmozgás.

SHMÚ/para