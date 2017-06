IDŐJÁRÁS: Marad a nyári meleg, de egyre több helyen lehet majd számítani esőre

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, később jobban megnövekedhet a felhőzet, s helyenként csapadékra is lehet számítani. Lesznek területek, ahol jégesőre is lehet majd számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 22 és 17, a völgyekben 15 fok körül alakul. Déli szél fog fújni (5 – 25 km/óra), hajnalban a zivatarok során felerősödhet a légmozgás. A hegyekben viharos szél fog fújni.

CSÜTÖRTÖK: Marad a gomolyfelhős égbolt, a nap folyamán több helyen is eshet az eső, akár zivatar is kialakulhat, jégeső is fenyeget. Napközben 26 és 31 fok körüli hőmérséklet várható. Kiszuca és Liptó környékén 24 fok körüli hőmérsékletet mérnek majd a hőmérők, a hegyekben 16 fok, aztán további lehűlés várható. Továbbra is déli lesz a légzmozgás (10 – 30 km/óra), ami helyenként 55 km/órára is felerősödhet. Zivatarok során még jobban felerősödik a szél, a hegyekben viharos lesz az idő.



