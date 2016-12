IDŐJÁRÁS: Marad a változékony, enyhe idő

ÉJSZAKA: Beborul az ég. Helyenként eső is eshet, 1 200 méteres magasságban, hajnaltól az alacsonyabban fekvő területeken akár havazhat is. Aztán fokozatosan egyre több helyen lehet csapadék, majd később csökken a felhőzet, legfőképpen délen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és 0 fok körül alakul, délnyugaton kissé enyhébb idő lesz, délnyugaton 2 fok várható. Az északnyugati szél 15 – 35 km/órára erősödik majd fel, egyes helyeken akár 50 km/órás szál is fújhat. Zemlén térségében gyenge lesz a légmozgás. A hegyekben viharos lesz a szél.

KEDD: A felhők mögül néha kikukucskál a nap, keleten felhős lesz az ég. Az ország északi részén a legtöbb helyen hó is eshet, vagy hószállingózás lehet. A 400 méteres magasságban lőv területeken havas eső, eső eshet. Északon hóátfúvások lehetnek az utakon. Napközben 0 és 4 fokig kúszik fel a hőmérők higanyszála, délnyugaton és Közép-Szlovákia déli részén 7 fok is lehet, a hegyekben -5 fok várható. Északnyugati szél fog fújni (15 – 35 km/óra), ami helyenként 45 km/órásra is felerősödhet, a hegyekben továbbra is viharos idő lesz.

shmu.sk/para