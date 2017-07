IDŐJÁRÁS: Még egy napig élvezhetjük a nyári időjárást, aztán jön egy kisebb lehűlés

ÉJSZAKA: Felhős lesz az éjjel, helyenként csapadékra is lehet számítani, elvétve zibvatarok is kialakulhatnak. Hajnalban néhány helyen ködös lesz az idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 13, a völgyekben ennél hidegebb is lehet. Nyugaton délnyugati-nyugati szél fog fújni (20 km/óra), viharok során felerősödhet a légmozgás.

SZERDA: Gomolyfelhők tarkíthatják majd az eget, hajnalban ködös időre ébredhetünk. Továbbra is lehet számítani, esőre, zivatarokra, legfőképpen Szlovákia keleti részén. Kellemes meleg idő lesz 26 és 31 fok között hőmérséklettel, az ország északi részén 22 és 26 fok körüli hőmérséklet várható. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 15 fokot mérhetnek. Gyenge lesz a légmozgás, viharok során azonban felerősödhet a szél.

