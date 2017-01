IDŐJÁRÁS: A napsütés ellenére továbbra is fázni fogunk

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán többnyire derült lesz az égbolt, az alacsonyabban fekvő térségeken fokozatosan köd alakulhat ki. Nagyon hideg lesz: a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -17 és -24 Celsius-fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás.

PÉNTEK:

Napközben is többnyire derült lesz az égbolt, ködre csak az alacsonyabban fekvő térségeken kell számítani. Az ország északi és keleti részén fokozatosan beborulhat, itt kisebb havazás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -11 és -6 Celsius-fok között alakul. Továbbra is gyenge lesz a légmozgás.

SHMÚ/para