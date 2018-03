IDŐJÁRÁS: Ne számítsunk nagy változásra

ÉJSZAKA: Beborul az ég, helyenként azonban csökkenhet a felhőzet, leginkább az ország nyigati részén lehet majd kevesebb a felhő. Keleten több helyen, az ország többi részén csak elvétve lehet számítani csapadékra, a közepesen magasan fekvő területeken, később az alacsonyabban fekvő területekn akár havas eső, hó is eshet. Hajnalban ködre is lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -3, Közép-Szlovákia déli részén +4 fok is lehet. Gyenge szél fog fújni, az északkeleti szél ereje elérheti a 20 km/órát.

SZERDA: Borongós idő lesz, csak elvétve lesznek derűsebb területek. Esőnek is nagy az esélye, lesz ahol hó, havas eső is eshet. A hőmérők napközben 7 és 12, Liptó környékén 5 fok körüli hőmérsékletet fognak mutatni, a hegyekben -2 fok várható.Gyenge, délkeleten keleti-délkeleti szél ereje 30 km/órás is lehet, estére pedig akár 45 km/órás szál is fújhat.

shmu.sk/para