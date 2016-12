IDŐJÁRÁS: Ne számítsunk semmilyen változásra

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, az ország északi részén és Kassa megyében borús lesz az idő, s több helyen előfordulhat havazás. Máshol csak elvétve lehet számítani csapadékra. Elvétve hóátfúvások is lehetnek az utakon. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -5 fok körül alakul, a völgyekben és a katlanokban -7 fok is lehet. Északnyugati-északi szél fpg főjni (15 – 30 km/óra), ami helyenként 55 km/órásra is felerősödhet. A hegyekben viharos szél fog fújni.

CSÜTÖRTÖK: Nem lesz sok felhő az égen, néhol derűs lesz az égbolt. Északon gomolyfelhők tarkíthatják az eget, s elvétve hó is eshet, emiatt hóátfúvások keletkezhetnek. Napközben 0 és 4 fok körüli hőmérsékletet mérhetnek majd a hőmérők, az ország északi részén ennél hidegebb, -4 és 0 fok is lehet. A hegyekben -7 fok várható. Északi szél lesz a jellemző (10 – 30 km/óra), keleten helyenként megerősödik (55 km/óra). A hegyekben viharos idő lesz.

shmu.sk/para