IDŐJÁRÁS: Nem kell félnünk a nagy hidegtől, egyelőre elkerül minket

ÉJSZAKA: Beborulhat felettünk az ég, nyugat felől megérkezhet a havazás, Kelet-Szlovákiában fokozatosan csökken a felhőzet. Helyenként hóátfúvások alakulhatnak ki az utakon. Kemény mínuszok lesznek éjszaka, az éjszakai hőmérséklet -10 és 15 fok körül alakul, délnyugaton a hőmérők -5 és -10 fok körüli hőmérsékletet mutathatnak majd. Déli szél fog fújni (5 – 20 km/óra), hajnalban Besztercebánya megyében és Nyugat-Szlovákiában csak gyenge, változó irányú lesz a légmozgás. A hegyekben viharos idő várható.

CSÜTÖRTÖK: Marad a borús égbolt, helyenkét havazásra is lehet majd számítani. A nap folyamán nyugaton és délen csapadék is kialakulhat, s helyenként felszakadozhat a felhőzet. Hóátfúvásokra is lehet számítani. Napközben -7 és -1, Közép-Szlovákia déli részén 0 és +6 fok körüli hőmérséklet várható, a hegyekben -7 fokra hűlik le a levegő. Nyugati, keleten déli szél fog fújni (5 – 30 km/óra), ami helyenként akár 45 km/órásra is felerősödhet. A hegyekben marad a viharos idő.

shmu.sk/para