IDŐJÁRÁS: Nem lesz annyira melegünk, mint az elmúlt napokban

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég, az ország nagy részén esőre lehet számítani, helyenként intenzív zivatarok is kialakulhatnak, sőt jégeső is lehet. Később nyugat felől egyre kevesebb lesz a csapadék és hajnalban csökken a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 11, Zempémben 18 fok is lehet éjszaka. Déli szél fog fújni (5 – 25 km/óra), az éjszaka folyamán azonban északnyugatira válthat, aminek ereje helyenként elérheti az 55 km/órát.

SZERDA: Gomolyfelhők tarkíthatják az eget, keleten túlnyomóan borús lesz az idp. Helyenkétnt, legfőképpen keleten vihar islehet. Kissé hűvösebb lesz, mint az elmút napokban, a hőmérséklet napközben 21 és 26, északnyugaton és Közép-Szlovákia északi részén 19 fok várható. A hegyekben 10 fokot mérhetnek. Északnyugati irányú lesz a légmozgás (5 – 25 km/óra.)

shmu.sk/para