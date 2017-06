IDŐJÁRÁS: Továbbra sem lehet okunk panaszra

ÉJSZAKA: Túlnyomóan derűs lesz az ég, vagy csak nagyon kevés felhő lesz az égbolton. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 9, a hegyvidéki völgyekben 6 fok körül alakul. Északi szél (5 – 20 km/óra) fog fújni.

SZERDA: Tovább élvezhetjük a napsütést, néhol gomolyfelhők is tarkíthatják az eget. Északon beborulhat az ég, sőt elvétve esőre is lehet számítani. Marad a meleg idő 24 és 29 fok körüli hőmérséklettel, Zsolna és Eperjes megyébev valamivel hűvösebbm 18 és 23 fok körüli hőmérséklet várható. A hegyekben 11 fokos hőmérsékletet jeleznek előre. Az északnyugati-északi szél 10 – 30 km/óra erősség is lehet.

shmu.sk/para