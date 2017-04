IDŐJÁRÁS: Továbbra is szeszélyes az április

ÉJSZAKA: Kevés felhő lesz az égen, helyenként azonban megnövekdhet a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 1, a völgyekben 1 és -3 fok körül alakul. A síkságokon talaj menti fagy is lehet. Gyenge lesz a légmozgás, de lesznek helyek ahol szélcsend fog uralkodni.

SZOMBAT: Változóan felhős lesz az ég, északnyugat felől fokozatosan egyre több felhő jelenik meg majd az égbolton. Elvétve esőre is lehet számítani, a hegyekben akár havazhat is. Lesznek helyek az országban, ahol ködös lesz a reggel. Ennek ellenére napközben nem lesz hűvös, 14 és 19 fok körüli hőmérsékletre számítsunk, Árva és Liptó környékén 12 fok, a hegyekben 3 fok várható. Reggel gyenge lesz a délnyugati szél (10 – 30 km/óra), azonban helyenként 12 m/s-ra is felerősödhet a légmozgás.

