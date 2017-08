IDŐJÁRÁS: Úgy néz ki, megérkezik a várva várt felfrissülés

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, helyenként esőre, zivatarokra is lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőnérséklet 23 és 18 fok körül alakul. Kiszuca és Liptó környékén 16 fok várható. Gyenge lesz a légmozgás, hajnalban az északnyugati szél elérheti az 5 – 20 km/órát. Viharok során felerősödik a szél.

VASÁRNAP: Sok felhő lesz az égbolton, később nyugat felől beborul az ég. Egyre több helyen eshet az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, sőt jégesőre is lehet számítani. Az elmúlt napokhoz képest hűvös lesz 21 és 26 fok körüli hőmérséklettel, a Dunamenti-síkságon, Közép-Szlovákia déli részén, Kassa megyében és Felső-Zemplénben 27 és 32 fokt mutathat a hőmérők higanyszála. A hegyekben 16 fok várható. Északnyugati-északi szél fog fújni (15 – 30 km/óra), ami helyenként, legfőképpen délnyugaton 60 km/órára is felerősödhet. Közép-Szlovákiában gyenge lesz a légmozgás.

