IDŐJÁRÁS: Változékony idő lesz az év utolsó vasárnapján

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég, helyenként köd is kialakulhat. Egyes helyeken akár havazhat is, délnyugaton eső, ónos eső lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7 fok körül alakul, délnyugaton valamivel enyhébb lesz éjszaka, 0 fok vkörüli hőmérséklet várható. Gyenge, délnyugaton és a hegyvidékeken nyugati szék fog fújni (10 -30 km/óra). A hegyekben viharos idő várható.

VASÁRNAP: Nem lesz semmivel jobb idő az előző napokhoz képest, sok helyen köd is kialakulhat. Több helyen akár havazhat is, vagy havas eső is eshet. Nyugaton és később Besztercebánya megyáben eső, ónos eső várható. Napközben -3 és 2 fok közötti hőmérsékletet mérhetnek a hőmérők, délnyugaton és helyenként délen Közép-Szlovákia déli részén 2 és 6 fok körüli hőmérséklet várható, a hegyekben -4 fokot is mérhetnek. Nyugati-északnyugati szél erőssége elérheti a 10 – 30 km/órát, keleten gyenge lesz a légmozgás. A hegyekben továbbra is viharos északnyugati szél fog fújni.

shmu.sk/para