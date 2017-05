IDŐJÁRÁS: A viharok mellett akár jégeső is borzolhatja a kedélyeket

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán túlnyomóan borult lesz az égbolt, helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet. Helyenként záporokra, esőre lehet számítani. Elszórtan viharok is kialakulhatnak, mely során akár jégeső is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 6 Celsius-fok között alakul. 20 km/órás légmozgás várható, délnyugaton azonban a széllökések ereje elérheti a 45 km/órát is.

PÉNTEK:

Napközben is többnyire felhős lesz az égbolt, az ország délnyugati részén azonban átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Több helyen várhatók záporok, viharok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 Celsius-fok között alakul, délnyugaton azonban a 23 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Marad az 5-25 km/órás légmozgás, ami a viharok esetén felerősödhet.

SHMÚ/para