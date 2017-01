Megjött az igazi tél – a hét közepén drasztikus lehűlés várható

Hétfőn és kedden ugyan hideg, fagyos lesz az idő, változás azonban szerdán várható. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatása szerint északról alacsony légnyomással párosuló front éri el Szlovákiát. Több helyen így elkezdhet havazni, az ország délnyugati részén havas esőre is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és 2 Celsius-fok között alakul.

Csütörtökön azonban rosszabbra fordulhat a helyzet: északkeletről nagyon hideg, arktikus levegő éri el az ország területét. Az erős fagy mellett havazásra is lehet számítani. A nappali maximum -4 és 1 Celsius-fok között várható.

Péntekre azonban még ettől is jobban lehűlhet a levegő. A nappali hőmérséklet -8 és -3 fok között alakul, míg északon akár -13 fok is lehet. A hétvégén is hasonlóan, bőven a mínusz alatt várható a nappali maximum.

SHMÚ/para