IDŐJÁRÁS: Az évszakhoz képest enyhe, de borongós lesz az idő

ÉJSZAKA: Beborul az ég felettünk, alacsony felhőzetre és ködre is lehet számítani az éjszaka folyamán. Elvétve ködszitálás várható, ónos eső matt csúszósak lehetnek az utak. A legalacsonyabb éjszakai hőmrséklet +3 és -2 fok körül alakul, a völgyekben és katlanokban -4 fokot is mérhetnek majd. Gyenge lesz a légmozgás.

SZERDA: Többnyire felhős lesz az égbolt, az ország némely részén köd is nehezítheti a közlekedést. A Tátra hegygerincein és elvétve az alacsonyabban fekvő területeken felszakadozhat a felhőzet. Ködszitálásra is lehet majd számítani, ónos eső is eshet. Marad a télhez képest enyhe idő 7 és 9 fok körüli hőmérséklettel, a hegyekben 0 fok körül fog mozogni a hőmérséklet. A 1500 méteres magasságban fekvő hegyekben 0 fok várható. Délkeleti-déli szál fog fújni (5 – 20 km/óra), nyugaton és északon kicsivel felerősödik a szél (30 km/óra), ami helyenként 55 km/órára is felerősödhet. A magasabban fekvő területeken viharos szél lesz a jellemző.

