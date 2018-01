IDŐJÁRÁS: Csapadékos lesz a 2018-as év harmadik napja

ÉJSZAKA: Beborul az ég, ködre is lehet számítani, helyenként csökkenhet a felhőzet. Elvétve csapadék is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és -4 alakul, a hegyvidéki völgyekben kevés felhőzet mellett ennél még hidegebb is lehet. Északnyugati szél fog fújni (maximum 25 km/óra), ami hajnalra mérséklődik.

SZERDA: Csak az ország egyes részein csökkenhet a felhőzet. Nyugat felől sok helyen esőre, havazásra, havas esőre lehet számítani, a 400 méter felett található területeken hóesés lehet majd a jellemző. A hegyvidékeken hóátfúvások nehezíthetik a közlekedést. Napközben 1 és 6, délnyugaton feljebb csúszhat a hőmérő higanyszála, az 1 500 méter magasságban fekvő területeken akár -5 fokot is mérhetnek. A déli szél erőssége helyenként elérheti aká raz 50 km/órát is. Besztercebánya megyében gyenge légmozgás lesz a jellemző.

shmu.sk/para