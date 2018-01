IDŐJÁRÁS: Néha ránk süt majd a nap

ÉJSZAKA: Marad a felhős, borús idő, helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet. Az ország egyes részein havazhat is, az alacsonyabban fekvő területeken, az ország nyugati részén esőre, havas esőre lehet számítani. Hajnalban megszűnik a csapadék, helyenként köd is kialakulhat. Éjjel +1 és -3 fok kürüli hőmérsékletre hűl le a levegő, délnyugaton +4 fok is elehet. Nyugat, nyugaton nyugati szél fog fújni (5 -25 km/óra), Besztercebánya megyében gyenge lesz a légmozgás. A Tátra hegygerincein azonban viharos lesz a szél.

CSÜTÖRTÖK: Csak helyenként szakadozik fel a felhőzet. Elvétve, főleg északon és keleten lesz csapadékos az idő, az alacsonyabban fekvő területeken, s leginkább keleten havazhat. Napközben 0 és 5, délnyuagotn és Közép-Szlovákia déli részén 7 fokra melegszik fel a levegő, a hegyekben -4 fok várható. Déli szél lesz a jellemző, nyugaton délnyugati-nyugati szél fog fúni (5 – 20 km/óra).

