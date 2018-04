IDŐJÁRÁS: Változékony, de enyhe idő lesz a hét második napján

ÉJSZAKA: Túlnyomóan borús lesz az ég, sok helyen eső is eshet. Nyugaton zivatarra is lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 11 alakul, néhol ennél hűvösebb is lehet. Gyenge légmozgás vagy szélcsend lesz a jellemző. Nyugaton északi-északnyugati szél fog fújni (5 - 20 km/óra).

KEDD: Napközben felhős időnk lesz, helyenként csökkenhet a felhőzet. Kora este nyuga felől kiderül az ég. Továbbra is lehet számítani esőre, zivatarokra, később azonban megszűnik a csapadék. Marad az enhye idő 18 és 23, Zsolna megyében 16 fok körüli hőmérséklettel, a hegyekben 8 fok várható. Az északi szél erőssége helyenként elérheti a 45 km/órát is. Délelőtt az ország keleti részén gyenge szél fog fújni.

