IDŐJÁRÁS: Északi széllel érkezik meg a hidegfront

ÉJSZAKA: Túlnyomóan derűs lesz az ég, északon és keleten helyenként megnövekedhet a felhőzet, gyenge havazás is előfordulhat. Északon számítani kell hóátfúvásokra. Éjszaka -5 és -10,a völgyekben -13 fokra is lehűlhet a levegő. Az északi-északkeleti szél erőssége elérheti a 45 km/órát, keleten ennél erősebb szél is fújhat (55 km/óra), helyenként elérheti a 70 km/órát is. Később fokoztaosan gyengül a légmozgás. Az erdős területeken szélviharra lehet számítani. Közép-Szlovákiában helyenként gyenge szél lesz a jellemző.

SZOMBAT: A péntekihez hasonló idő lesz napközben. Északon alacsony felhőzet alakulhat ki. A hőmérők higanyszála 0 és +4, Zsolna és Eperjes megyében -2 fokot mutathat. A hegyekben, 1500 méteres magasságban -11, este -7 fok körüli hőmérséklet várható. Északi-északkeleti szél fog fújni (15 - 35 km/óra), ami helyenként akár 55 km/órára is felerősödhet. Később fokozatosan gyengül a szél.

shmu.sk/para