IDŐJÁRÁS: Felhők fogják uralni az eget, szükség lehet esernyőre

A Szlovák Hidrometeorológai Intézet előrejelzése szerda éjjelre és csütörtökre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Beborul az ég felettünk, köd is kialakulhat. Fokozatosan egyre több helyen lehet számítani esőre, havas esőre. 800 méter feletti magasságban fekvő területeken havazás lesz a jellemző. Helyenként ónos eső is eshet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 0 fok körül alakul, a völgyekben még ennél is hidegebb lehet. Gyenge északon és keleten déli-délnyugati szél fog fújni (10 - 30 km/óra), aminek erőssége helyenként elérheti a 45 km/órát. A hegygerinceken szélvihar lesz a jellemző.

CSÜTÖRTÖK: Marad a felhős idő. Helyenként eshet az eső, 1000 méter felett azonban hóesés várható. Reggel egyes területeken ónos eső nehezítheti a közlekedést. Napközben 3 és 8, Árva és Liptó környékén 1 fokot mérhetnek. A hegyekben, 1500 méteres magasságban -2 fok várható. Túlnyomóan gyenge, északon és keleten déli-délnyugati szélre lehet számítani (5 - 25 km/óra). Az erdős területeken viharos lesz az idő.

