IDŐJÁRÁS: Lesz egy kis napsütés, de a hideg, csípős szél nem kímél minket

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Nem fogjuk látni a csillagokat, ködre is lehet számítani. Több helyen eső is eshet, a magasabban fekvő területeken, havazás is benne van a pakliban. Hajnalra abbamara a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 3, Zsolna megyében 1 fokra hűlhet le a levegő. Gyenge vagy mérsékelt déli szél fog fújni, nyugat felől átváltozik északnyugatu-északi széllé (10 - 30 km/óra), egyes helyeken a szélerősség elérheti az 55 km/órát.

PÉNTEK: Gomolyfelhők tarkíthatják az eget, Kelet-Szlovákiában marad a borús, felhős idő. Helyenként, legfőképpen északon csapadék is kialakulhat, 500 méter felett fekvő területeken havazás várható. Hajnalban a hegyvidéki területeken ónos eső eshet. Napközben a hőmérséklet nem megy 10 fok fölé, 4 és 9, Zsolna megyében 0 és 4 fok körülire melegszik fel a levegő. A hegyekben, 1500 méteres magasságban reggel -3, estére -7 fok várható. Északnyugati-északi lesz a légmozgás (10 - 30 km/óra), de akár 55 km/órás erősségűek is lehetnek a széllökések.

