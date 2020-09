IDŐJÁRÁS: Marad a szeszélyes őszi idő

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése kedd éjszakára és szerdára.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Borús lesz az ég, keleten fokozatosan csökkenhet a felhőzet, több helyen várható csapadék, a Tátrában akár havazhat is. Délnyugaton csak kevés helyen eshet az eső, a nap előrehaladtával felszakadozhat a felhőzet. Éjszaka 13 és 8 fok körüli hőmérsékletre hűlhet le a levegő, délkeleten azonban enyhébb lehet az idő. Hajnalban ködre is lehet számítani. Nyugaton az északnyugati szél erőssége elérheti akár a 45 km/órát is.

SZERDA: Marad a felhős idő, a nap folyamán azonban már csökkenhet a felhőtakaró nagysága. Továbbra is lehet számítani csapadékba, Tátrában hóesésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22, északon 15 fok körül alakul. Délnyugaton az északnyugati szél 25 km/órás is lehet.

