IDŐJÁRÁS: Marad a szürkeség és nyirkosság

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjjelre és csütörtökre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Borús lesz az ég, a köd is leszállhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. Elvétve lehet számítani csapadékra, esőre, havas esőre, Közép-és Kelet-Szlovákiában havazhat is. Ónos eső is eshet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és -4 fok körül alakul, Közép-és Kelet-Szlovákiában kevesebb felhőzetnél -6 fok várható. Szélcsend vagy gyenge szél lesz a jellemző.

CSÜTÖRTÖK: Felhős, ködös idő lesz. Délután csökkenhet a felhőzet - leginkább Nyugat-Szlovákiában. Marad a csapadékos idő. A magasabban fekvő területeken havazás lesz a jellemző. Napközben -1 és +4, a Dunamenti alföld déli részén 6 fokra melegedhet fel a levegő. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 2 fokot mérhetnek. Gyenge, keleten délkeleti szél fog fújni (20 km/óra).

shmu.sk/para