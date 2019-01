IDŐJÁRÁS: Máris olvadásnak indul a rengeteg hó, ami lehullott

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán borult lesz az égbolt, több helyen kiadós havazásra lehet számítani. Nyugat-Szlovákia déli részén eső is előfordulhat. Elszórtan hóátfúvások, jegesedések alakulhatnak ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és 1 Celsius-fok között alakul. 5-25 km/órás nyugati szél várható.

SZERDA:

Napközben is marad a borús időjárás, elszórtan felszakadozhat a felhőzet. Több helyen lehet számítani hózáporokra, délnyugaton havas eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és 1 Celsius-fok között alakul, az ország délnyugati részén azonban akár 3 fok is lehet. Gyenge, nyugati szél várható.

SHMÚ/para