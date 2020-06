IDŐJÁRÁS: Nyári meleg lesz - helyenként megspékelve zivatarokkal

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjjelre és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, elvétve lehet számítani esőre. zivatarokra. Hajnalban köd is kialakulhat. Éjjel 16 és 11 fokot is mutathatnak a hőmérők, délnyugaton azonban valamivel melegebb lesz. Az ország nagy részén szélcsend várható, de délnyugaton a délkeleti szél akár 20 km/óra erősségű is lehet.

VASÁRNAP: Gomolyfelhők tarkíthatják az eget, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Később az ország egyre több részén eshet az eső, helyenként zovatarok is bezavarhatnak, akár jégeső is eshet. Nem fogunk egyáltalán fázni, akár 28 fok is lehet, Árva környékén és Tátra elett kicsivel hűvösebb lesz. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 13 fok várható. A déli szél erőssége elérheti a 25 km/órát, de zivatarok során felerősödhet.

