IDŐJÁRÁS: Szeles lesz a vasárnap, és pár fokkal lehűl a levegő

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Beborul az ég, helyenként azonban csökkenhet a felhőzet. Délnyugat felől fokozatosan egyre több helyen várható csapadék, zivatarok is kialakulhatnak. Lokálisan kiadós eső is eshet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 9,fok körül alakul, északon valamivel hidegebb lesz. Gyenge, délkeleti-déli szél fog fújni, aminek erőssége nyugaton elérheti az 50 km/órát is. A hegygerinceken viharos lesz az idő.

VASÁRNAP: Borulkodni fog, több helyen eső is eshet - legfőképpen keleten várható csapadék. Napközben egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék, gomolyfelhős lesz az égbolt. A magasabban fekvő területeken akár havazhat is. Szeles napunk lesz, pár fokkal lehűl a levegő, a hőmérők higanyszála 12 és 17, Közép-Szlovákia déli részén és keleten 17 és 22 fok körüli hőmérsékletet fognak mutatni. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 8, este 0 fok várható. A déli, nyugat felől nyugati-északnyugati szél erőssége 50 k/órás is lehet, de lesznek területek ahol 70 km/órás szélre lehet majd számítani. A hegyekben viharos szél fog fújni.

