IDŐJÁRÁS: Szeszélyes lesz a csütörtök, még zivatarok is kialakulhatnak

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, helyenként lehet számítani csapadékra, a magasabban fekvő területeken havazhat is. Később elvétve köd is kialakulhat. Éjszaka a levegő 7 és 2, a völgyekben 0 fok körüli hőmérséklétre is lehűlhet. Gyenge lesz a légmozgás.

CSÜTÖRTÖK: Felhős idő lesz a jellemző, helyenként azonban csökkenhet a felhőzet. Fokozatosan egyre több helyen eredhet el az eső, akár zivatarok is kialakulhatnak, a magasabban fekvő területeken hóesés is lehet. A hőmérők higanyszála 12 és 17, Zsolna megyében 7 és 12 fok körüli hőmérsékletet fognak mutatni, a hegyekben 1500 méteres magasságban 0 fok várható. Gyenge északnyugati szél fog fújni (5 - 30 km/óra).

