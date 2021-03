IDŐJÁRÁS: Szomorkás idővel búcsúzik a hétvége

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Borús lesz az égbolt, később helyenként felszakadozhat a felhőzet. Több helyen azonban eső is eshet, 1000 méter feletti magasságban akár havazhat is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 2, a völgyekben 0 fok körül alakul. A déli szél erőssége elérheti az 55 km/órát, északon azonban 70 km/órásra is felerősödhet. A hegyekben szélvihar várható.

VASÁRNAP: Marad a felhős idő, délután azonban egyes helyeken vékonyodhat a felhőtakaró. Eső továbbra is valószínű, délutánra azonban abbamaradhat a csapadék. Nem lesz nagyon hideg, a hőmérők 7 és 11, Kiszuca és Árva környékén 5 fokot mutathatnak, a hegyekben -3 fok várható. Az éjszakához képest enyhülni látszik a szélerősség (30 km/óra), de helyenként még 50 km/óráa is felerősödhet a déli szél.

shmu.sk/para