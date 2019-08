IDŐJÁRÁS: Tovább tombol a nyár, nagyon fogunk izzadni

ÉJSZAKA: Beborul az ég, néhány helyen akár eső is eshet. Helyenként zivatarok is lecsaphatnak kiadós csapadék, akár jégeső kíséretében. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 21 és 16 fok körül alakul, a völgyekben ennél hidegebb is lehet. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton később az egész országban északnyugati és északi szél fog fújni (5 - 25 km/óra), ami zivatarok során felerősödik.

VASÁRNAP: A napot felhők takarhatják el, továbbra is számítani lehet zivatarokra. Közép-és Kelet-Szlovákiában túlnyomóan felhős lesz az ég, de csapadék csak helyenként várható. Igazi nyári meleg lesz 27 és 32, Árva környékén és Tátra alatt 25 fokos hőmérséklettel. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 18 fok várható. Továbbra is északnyugati-északi szél fog fújni (20 km/óra). Zivatarok során viharos szél lesz a jellemző.

