IDŐJÁRÁS: Dideregni fogunk, fagypont körül lesz a hőmérséklet

ÉJSZAKA: Kevés felhő lesz az égen. Az alacsonyabban fekvő területeken megint lehet számítani ködre és alacsony felhőzetre. Később dél felől megnövekedhet a felhőzet és hószállingózásra lehet számítani. Éjjel nagyon hideg lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet -6 és -14 fok, Közép-és Kelet-Szlovákiában -14 és -22 fok körül alakul. Gyenge lesz a légmozgás.

SZERDA: Túlnyomóan borús lesz az ég, délen továbbra is havazhat, északon gomolyfelhős lesz az égbolt. Hideg marad az idő napközben is a -5 és 0 fokos hőmérséklet mellett, északon ennél hidegebbet, -7 fokot is mérhetnek, a hegyekben, 1500 méteres magasságban is ugyanennyi fok várható. Gyenge északi-északnyugati szél fog fújni, keleten akár 30 km/óra erősségű szél is fújhat. Helyenként hóátfúvásokra is lehet majd számítani.

shmu.sk/para