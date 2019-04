IDŐJÁRÁS: Marad a jó idő, megspékelve egy kis széllel

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, elvétve lehet számítani kevés esőre. Helyenként köd is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 5, a völgyekben 3 fok körül alakul. Északnyugati szél fog fújni (5 - 30 km/óra), Kassa megyében helyenként erősebb szél fog fújni (30 - 45 km/óra), helyenként akár 60 km/órára is felerősödhet a légmozgás.

SZERDA: Gomolyfelhők tarkíthatják az eget, kevés eső is eshet. Egyes helyeken ködre is lehet számítani. Nem lesz hűvös, a hőmérők 16 és 21, északon 10 és 15 fok körüli hőmérsékletet fognak mutatni. A hegyekben, 1 500 méter feletti magasságban 5 fok várható. Marad az északnyugati szél (5 - 30 km/óra), Kassa megyében azonban továbbra is erős szél fog fújni, a szélerősség helyenként elérheti a 60 km/órát.

