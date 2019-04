IDŐJÁRÁS: Éjszaka akár talaj menti fagy is lehet, napközben a kellemes hőmérséklet ellenére a szél megkeserítheti a napunkat

ÉJSZAKA: Beborul az ég. Az ország nyugati részén azonban többnyire derűs idő várható, vagy kevés felhő lesz az égbolton. Közép-és Kelet-Szlovákiában helyenként eshet az eső, magasabban fekvő területeken akár havazhat is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +3 é -2, a völgyekben -4 fok várható., Gömörben és Zemplénben 5 fokot mérhetnek. Nyugaton és az alföldön talaj menti fagy is lehet. Az északi-északkeleti szél erőssége elérheti a 25 km/órát, helyenként akár 45 km/órára is felerősödhet a légmozgás. Nyugat-és Közép-Szlovákiában gyenge, változó irányú szél fog fújni.

SZERDA: Gomolyfelhők borítják majd az égboltot, csak elvétve lehet számítani esőre, vagy kisebb havazásra. Az utóbbi csak a magasabban fekvő területekre lesz jellemnző. Napközben a levegő 14 és 19, az ország északi részén pedifg 12 fokra melegedhet majd fel. Marad az északi-északkeleti szél (10-30 km/óra), keleten akár 55 km/órás szél is fújhat.

shmu.sk/para