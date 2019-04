IDŐJÁRÁS: Az eső abbamarad, de a szél továbbra sem kímél minket

ÉJSZAKA: Beborul az ég, helyenként esőre is lehet számítani, a Tátra hegygerincein havazás is előfordulhat. Hajnal felé csökken a felhőzet, s a csapadék is abbamarad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 5, Árva környékén és Tátra alatt 3 fok körül alakul. Északi szél fog fújni, ami helyenként akár 65 km/órára is felerősödhet. Közép-Szlovákiában gyenge lesz a légmozgás. A hegyekben viharos idő lesz.

SZERDA: Túlnyomóan felhős vagy gomolyfelhős lesz az égbolt, csak az ország északi részén kell számítani csapadékra. A Tátra hegygerincein továbbra is várható havazás. A kissé zordnak tűnő idő ellenére nem lesz nagyon hideg, a levegő 16 és 21, Kiszuca és Árva környékén 14 fokra melegedhet fel. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 5 fok várható. Északnyugati-északi szél lesz a jellemző (15 - 40 km/óra), ami délnyugaton viharossá is válhat (75 km/óra). Csak estére enyhül a légmozgás. A hegyekben délelőtt erős szél fog fújni.

shmu.sk/para