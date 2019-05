IDŐJÁRÁS: Olyan idő lesz, ami nem igazán lesz az ínyünkre

ÉJSZAKA: Sok felhő lesz az égen, keleten csökken a felhőzet. Helyenként, legfőképpen Nuygat-Szlovákiában és a Tátra hegygernicein havazás várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 2, nyugaton 12 és 7 fok körül alakul. Keleten akár talaj menti fagy is lehet. Déli szél fog fújni (5 - 25 km/óra), ami nyugaton akár 50 km/órára is felerősödik. A hegygerinceken viharos idő lesz.

SZERDA: Felhős idő lesz, az ország nagy részén eshet az eső, a hegygerinceken akár havazhat is. Kiadós csapadák leginkább Közép-Szlovákiában várható. A levegő 9 és 14, délnyugaton és délkeleten 16 fokra is felmelegedhet. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 3 fok várható. Továbbra is déli szél fog fújni (5 - 25 km/óra), aminek erőssge helyenként elérheti a 45 km/órát, ami délután átváltozik nyugativá-északnyugativá, s fokozatosan gyengül az ereje. A hegygerinceken akár szélvihar is lehet.

shmu.sk/para