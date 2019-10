IDŐJÁRÁS: Csak a szél zavarhatja meg a kellemes őszi időt

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, később fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, eső is eshet, 1600 méter felett hó is eshet. Az alacsonyabban fekvő területeken köd is lehet vagy alacsony felhőzet is kialakulhat. A levegő 7 és 2 fokra hűlhet le, a völgyekben ennél hidegebb is lehet. Délnyugati-nyugati szél várható (5 - 30 km/óra), ami helyenként akár 50 km/órára is felerősödhet. Hajnalra azonban meggyengül a légmozgás.

PÉNTEK: Gomolyfelhős lehet az égbolt. Reggel és délelőtt az alacsonyabban fekvő területeken ködös lehet az idő. A hőmérők higanyszála 16 és 21, Zsolna megyében és Tátra alatt 14 fokra kúszhat fel. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 4 fok várható, de lehet ennél melegebb is. Marad a déli-délnyugati szél, ami helyenként 50 km/óra erősségű is lehet.

shmu.sk/para