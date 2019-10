IDŐJÁRÁS: Továbbra is élvezhetjük az őszi napsütést

ÉJSZAKA: Túlnyomóan csillagos lesz az égbolt, azonban nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Fokozatosan köd is kialakulhat és alacsony felhőzetre is lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 2, nyugaton 12 és 7 fok körül alakul. Gyenge lesz a légmozgás, Nyugat-Szlovákia déli részén délkeleti szél fog fújni (20 km/óra), de lesznek szélcsendes területek is.

PÉNTEK: Kevés felhő lesz az égen, azonban Nyugat-Szlovákiában felhősebb lesz az égbolt. Délelőtt köd vagy alacsony felhőzet nehezítheti meg a közlekedést. Az évszakhoz képest enyhe lesz az idő, a levegő 17 és 22 fokra melegedhet majd fel, a hegyekben 11 fok várható. Reggel még gyenge szél fog fújni, azonabn napközben felekrekedik a déli szél (20 km/óra), ami estére azonabn meggyengül.

shmu.sk/para