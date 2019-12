IDŐJÁRÁS: Nem lesz nagyon hideg, de marad a szürkeség

ÉJSZAKA: Felhős lesz az éjjel, ködre is lehet számítani. Elvétve lehet számítani csapadékra, ónos eső is nehezítheti a közlekedést. A hegyekben sé az alacsonyabban fekvő területeken hó is hullhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5, délnyugaton +2 fok körül alakul. Gyenge, délnyugaton helyenként nyugati irányú szél fog fújni (20 km/óra)

VASÁRNAP: Hasonló lesz az időjárás, mint az éjjel kevés csapadékkal, az ország keleti részén ónos esőre lehet számítani. A hőmérők higanyszála 0 és 5, Nyugat-Szlovákia déli részén 7 fok körüli hőmérsékletre kúszik fel. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 0 fok várható. A nyugati szél erőssége helyenként elérheti az 55 km/órát is, a hegyekben viharos szél várható.

shmu.sk/para