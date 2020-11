IDŐJÁRÁS: A Csallóközben még várni kell a hóra

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán többnyire derült lesz az égbolt, helyenként megnövekedhet a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7 Celsius-fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás.

HÉTFŐ:

Napközben is marad a derűs idő, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet. Elszórtan gyenge havazásra lehet számítani, de akár hózáporok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és 3 Celsius-fok között alakul, az ország délnyugati részén viszont melegebb is lehet. Gyenge légmozgás várható.



SHMÚ/para