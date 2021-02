IDŐJÁRÁS: Elbújik a napocska a felhők mögé, szükségünk lesz esernyőre

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Felhők takarják el a csillagokat, köd is kialakulhat. Több helyen eső várható, az ország északi, keleti és középső részén, de az alacsonyabban fekvő területeken havazásra, havas esőre is lehet számítani. Néhány helyen ónos eső is eshet. Az éjszakakai hőmérséklet 3 és -2, északon és keleten -2 és -7 fok körül alakul. Gyenge, keleten helyenként északi, délnyugaton keleti-délkeleti szél fújhat, aminek erőssége helyenként elérheti a 30 km/órát, de akár 40 km/órára is felerősödhet a légmozgás.

VASÁRNAP: Borús napra fogunk ébredni, sok helyen esőzés lesz a jellemző, a magasabban fekvő területeken, északon és keleten, s az alacsonyabban fekvő területeken továbbra is havazás, havas eső lesz a jellemző. Napközben a levegő 3 és 9, északon és keleten -3 és +3 fokra melegszik fel. A hegyekben +1 fokra lehet számítani. Gyenge, nyugaton helyenként és Közép-Szlovákia déli részén keleti-délkeleti szél lesz a jellemző (10 - 35 km/óra), aminek erőssége elérheti az 55 km/órát is. A hegyekben akár szélvihar is kialakulhat.

