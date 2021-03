IDŐJÁRÁS: József sajnos nem hozza meg a meleget

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég, helyenként azonban lehet látni majd a csillagat. Elvétve havazásra is lehet számítani, a 300 méter allatt fekvő területeken leginkább eső lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6, a völgyekben -8 fok körül alakul. Gyenge lesz a légmozgás, délkeleten északi szél fog fújni (10 - 20 km/óra).

PÉNTEK: Marad a gomolyfelhős idő, helyenként be is borulhat az ég. Északon havazhat is. Hideg idő lesz, a hőmérők 4 és 9, Zsolna megyében 2 fokot mutathatnak, a hegyekben -7 fok várható. Marad az északi szé (10-25 km/óra).

