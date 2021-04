IDŐJÁRÁS: Jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok

Az ország keleti régióiban csütörtök éjszaka is előfordulhatnak intenzív viharok, sőt helyenként jégeső is, figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a közösségi hálón. A meteorológusok több várható hidegfrontra is figyelmeztetnek, amelyek következtében a hétvégén jelentős lehűlésre van kilátás.