IDŐJÁRÁS: Szeszélyes lesz vasárnap az idő, de nem fpgunk fázni

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég, elvétve, északon helyenként lehet számítani esőre., 1 500 méteres magasságban akár havazhat is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 4, a völgyekben 2 fok körül alakul. Északnyugati-északi szél fog fújni (5-25 km/óra), Közép-Szlovákiában gyenge légmozgés vagy szélcsend lesz a jellemző.

VASÁRNAP: Gomolyfelhők tarkítják majd az eget, az ország egyes részein be is borulhat az égbolt. Később egyre több helyen várható eső, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben a levegő 16 és 21 fokra is felmelegedhet, Zsolna megyében 14 fok várható, a hegyekben 4 fokot mérhetnek. Az északi szél erőssége elérheti a 30 km/órát is, ami helyenként 45 km/órára is felerősödhet. Közép-Szlovákiában gyenge szél fog fújni.

shmu.sk/para