IDŐJÁRÁS: Az ország nagy részén nem lesz szüksége esernyőre

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Nem láthatjuk a csillagokat a sok felhő miatt, azonban később az ország nyugati majd középső részén csökken a felhőzet. Elvétve lehet számítani ködre. Keleten helyenként eshet az eső. A levegő éjszaka 4 és -2, Zemlénben 10 és 4 fok körüi hőmérsékletre hűlhet le. Nyugati, keleten déli szél fog fújni, aminek erőssége ehlyenként elérheti a 45 km/órát, aztán fokozatosan gyengül a légmozgás. A hegyekben viharos szél várható.

PÉNTEK: Gomolyfelhők takarják el a napot, később be is borulhat az ég. Reggel és délelőtt köd is várható. Keleten az eső is eshet. Délután az ország nyugati részén felszakadozhat a felhőtakaró. Napközben a hőmérők 7 és 12, Zemplénben 14 fokot mutathatnak. A hegyekben, 1500 méter feletti magasságban 1 fokra lehet számítani. Gyenge, délnyugaton északnyugati szél fog fújni (20 km/óra).

shmu.sk/para